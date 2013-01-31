Парсер + cms

Всем доброго времени суток!

Интересует возможность получить cms, предположительно ДЛЕ или другая. (исключение - джумла и вордпресс). Можно платную, но в разумных пределах, не битрикс )) , которая будет иметь модуль - парсер контента, с сохранением его же на сайт. Предположительно, парситься будут магазины.... картинки + характеристики товара.

Если такой возможности - по встройке модуля прямо в cms нет (я не программист и раньше не сталкивался с такими задачами) то нужно что-то десктопное, что будет выполнять ту же функцию.

Бюджет - предлагайте.

Спасибо за внимание!