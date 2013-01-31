Парсер + cms

Срочно необходимо доработать дипломный проект-синтаксический анализатор языка sql. Работа заключается в изменении дизайна и интерфейса,а так же добавлении таблиц к базе данных. То,что описано в пояснительной записке, на деле имеет лишь частичную реализацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток!
Интересует возможность получить cms, предположительно ДЛЕ или другая. (исключение - джумла и вордпресс). Можно платную, но в разумных пределах, не битрикс )) , которая будет иметь модуль - парсер контента, с сохранением его же на сайт. Предположительно, парситься будут магазины.... картинки + характеристики товара.
Если такой возможности - по встройке модуля прямо в cms нет (я не программист и раньше не сталкивался с такими задачами) то нужно что-то десктопное, что будет выполнять ту же функцию.
Бюджет - предлагайте.
Спасибо за внимание!
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