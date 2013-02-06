Перенести сайт на modx

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить верстку сайта на div, с учетом исправлений всех текущих недочетов верстки.

А также перенести сайт один в один на modx, при этом необходимо перенести только те страницы, которые есть в приложенном в проекту файле. Сроки сжаты: 4-5 дней.

MODX
11 лет назад
Nitro7
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$350
4 дня
Пока все нормально