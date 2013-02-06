Перенести сайт на modx

Необходимо выполнить верстку сайта на div, с учетом исправлений всех текущих недочетов верстки.

А также перенести сайт один в один на modx, при этом необходимо перенести только те страницы, которые есть в приложенном в проекту файле. Сроки сжаты: 4-5 дней.