Разместить готовое модальное окно (поп-ап) на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Разместить готовое модальное окно (поп-ап) на сайте (word-press). Появление окна 1 раз в 3 недели по IP-адресу. Цену назначайте сами.

11 лет назад
kirilltkach
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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