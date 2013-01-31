Перенос сайта-визитки на wordpress

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Здравствуйте,

необходимо перенести на wordpress сайт визитку.

Сделать полную копию с тестовым размещением контента.

На все про все 2 дня, адрес сайта - заинтересовавшимся в личку.

WordPress
11 лет назад
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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