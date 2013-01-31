Перенос сайта-визитки на wordpress

Здравствуйте! Требуется программист на доработку сайта и выполнение текущих задач. Сейчас стоят такие задачи: - установить отзывы на сайт - внедрить акцию на сайт (по коду) - внедрить сбор e-mail - добавить подразделы в раздел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
необходимо перенести на wordpress сайт визитку.
Сделать полную копию с тестовым размещением контента.
На все про все 2 дня, адрес сайта - заинтересовавшимся в личку.
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