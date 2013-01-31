Парсер ТВ-программы для DLE

Нужен скрипт на перл который будет выполнять регистрацию на моем сайте. ( вводить данные и тп).
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Здравствуйте! Нужен парсер ТВ программы с Яндекса для DLE 9.3. Парсер будет использоваться на статических страницах DLE. Программа должна выводиться на страницах определенным тегом, например, номер канала ТНТ в программе яндекса – 353, нужно сделать чтобы для каждого канала можно было использовать тег, допустим при вводе на статической странице DLE тега [program-353] должна отображаться программа ТНТ, при вводе тега [program-146] – программа Первого канала и так далее.
1. В программе должно быть описание передач, изображения, аналогично как на tv.yandex.ru, при клике по фильму должно появляться окошко с описанием (скриншот - http://clip2net.com/s/2Mb5J). А при клике по описанию (скриншот - http://clip2net.com/s/2Mbb8) в новой вкладке должна открываться страница с полным описанием фильма (скриншот - http://clip2net.com/s/2Mbei). Также должна быть возможность выбора шаблона сайта для страниц с полным описанием.
2. Должен быть блок переключения дней программы (скриншот - http://clip2net.com/s/2Mbre). При переключении дней программы, не должна меняться страница, то есть при переключении ПН, ВТ… страница должна оставаться та же, только программа должна меняться.
3. Должно быть отличие по цвету между программами которые уже были в эфире и которые еще будут в эфире, так как сделано в яндексе (скриншот - http://clip2net.com/s/2MaYD), только в яндексе это зависит от часового пояса посетителя, а здесь нужно сделать только московское время.
4. Программа и страница с полным описанием фильмов должна быть рассчитана под резиновый шаблон сайта (минимальная ширина центральной колонки с контентом – 500px).
5. Нужно каким-то образом максимально уменьшить количество обращений к яндексу, чтобы не получить бан по ip. Например реализовать кэширование или каким-то образом сохранять всю программу с яндекса, чтобы скрипт раз в сутки обращался к яндексу и парсил всю программу.
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Оплата webmoney. Доступ к серверу не предоставляю.
При подаче заявки указывайте пожалуйста стоимость и сроки исполнения.
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