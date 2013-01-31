Интеграция http://tlc7.com.ua с ActionPay

Интеграция одностраничника http://tlc7.com.ua с ActionPay

Исходная информация.

На одностраничнике tlc7.com.ua посетители начинают регистрацию, вводя свою страну, город, и-мейл и каптчу.

По нажатию кнопки "Зарегистрироваться" завершается первый шаг регистрации, который оповещается текстом.

Поздравляем!

Первый шаг регистрации успешно пройден.

Мы отправили ссылку на твой и-мейл,

нужно подтвердить регистрацию.

Проверь прямо сейчас!

Дальше пользователю приходит ссылка на имейл и он продолжает регистрацию уже на другом сайте.

Задача в следующем.

Нужно обеспечить отслеживание всех посетителей трафика компании ActionPay. При этом фиксировать действие пользователя – когда нажимает кнопку "Зарегистрироваться", проходя первый шаг регистрации.

Срок: 3 дня. Называйте свои цены и к какому времени готовы сделать.

Техническая формулировка задания от менеджера ActionPay.

Вот пиксель который нужно установить на страницу достижения цели:

src="n.actionpay.ru/ok/3635.pn..."

width="1" height="1" />

Где: actionpay=0000-0000-0000=0000.0000000 (уникальный индефикатор

перехода)

при переходе по ссылке веб-мастера будет выглядеть так:

actionpay=8e5dbc59-95fa-95cf-f5ca-013ad0 ea06c1 (пример)

apid=NNNN (№ заявки, должна быть динамической, любая последовательность

символов)

Время cookies нужно настроить на 30 дней

здесь более детальная информация:

actionpay.ru/ru/content/p...

Мне необходимо будет ссылки на лендинги где будет находится пиксель и Get

параметр (utm метки).

Правила интеграции ActionPay приложены отдельным документом.