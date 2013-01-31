Интеграция http://tlc7.com.ua с ActionPay

Срочно требуется разработчики под мудл (MOODLE) Работа состоит из 2 этапов, первый этап нужно срочно исправление багов. (Нужно сделать сегодня максимум желательно все). цена 250$ Нужны только специалисты в данной системе. Далее требуется на постоянную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеграция одностраничника http://tlc7.com.ua с ActionPay
Исходная информация.
На одностраничнике tlc7.com.ua посетители начинают регистрацию, вводя свою страну, город, и-мейл и каптчу.
По нажатию кнопки "Зарегистрироваться" завершается первый шаг регистрации, который оповещается текстом.
Поздравляем!
Первый шаг регистрации успешно пройден.
Мы отправили ссылку на твой и-мейл,
нужно подтвердить регистрацию.
Проверь прямо сейчас!
Дальше пользователю приходит ссылка на имейл и он продолжает регистрацию уже на другом сайте.
Задача в следующем.
Нужно обеспечить отслеживание всех посетителей трафика компании ActionPay. При этом фиксировать действие пользователя – когда нажимает кнопку "Зарегистрироваться", проходя первый шаг регистрации.
Срок: 3 дня. Называйте свои цены и к какому времени готовы сделать.
Техническая формулировка задания от менеджера ActionPay.
Вот пиксель который нужно установить на страницу достижения цели:
src="n.actionpay.ru/ok/3635.pn..."
width="1" height="1" />
Где: actionpay=0000-0000-0000=0000.0000000 (уникальный индефикатор
перехода)
при переходе по ссылке веб-мастера будет выглядеть так:
actionpay=8e5dbc59-95fa-95cf-f5ca-013ad0 ea06c1 (пример)
apid=NNNN (№ заявки, должна быть динамической, любая последовательность
символов)
Время cookies нужно настроить на 30 дней
здесь более детальная информация:
Мне необходимо будет ссылки на лендинги где будет находится пиксель и Get
параметр (utm метки).
Правила интеграции ActionPay приложены отдельным документом.
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