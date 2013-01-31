Граббер автомобильных сайтов

Вот пример галереи: http://www.dior.com/couture/it_it/la-maison-dior/la-maison-dior Сделана она на флеш. Мне нужна такая же(похожая на нее), только не на флеш. Можете модифицировать уже существующие галереи, которые есть в инете. Идея в том что фото полусферой должны вращаться по кругу. Указывайте цены ...