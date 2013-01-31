Сделать галерею для сайта

Вот пример галереи:

http://www.dior.com/couture/it_it/la-maison-dior/la-maison-dior

Сделана она на флеш. Мне нужна такая же(похожая на нее), только не на флеш.

Можете модифицировать уже существующие галереи, которые есть в инете. Идея в том что фото полусферой должны вращаться по кругу.

Указывайте цены тут или в личку.

Update:

http://tympanus.net/Tutorials/SlidingPanelPhotowallGallery/ вот у этой галереи изменить способ отображения фоток и прокрутки, как в примере выше. Желательно чтобы размер фото можно было задать в настройках.