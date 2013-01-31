Исправление багов на сайте tshirt.ge

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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на сайте 13 багов. список багов в прикрепленном файле вместе с видео файлами

11 лет назад
tshrtg
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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