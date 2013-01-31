Создать сайт на uCoz

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Здравствуйте

Интересует создание сайта на базе uCoz

Желательно чтобы человек имел опыт работы с uCoz.

Однозначно чтобы мог думать и использовать максимально имеющиеся на нем возможности.

Основная интересующая функция - форум.

Если не уверены - стоит ли тратить заявку на заказчика с таким стремным рейтингом - пишите в личку - определимся с исполнителем - добавитесь в проект.

11 лет назад
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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