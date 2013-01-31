Поправить скрипт

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$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка141 просмотр
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Доброй ночи!

Во вложении - ТЗ, где детально описан текущий функционал и что нужно сделать. В действительности - работы на полчаса, но нужно вникнуть в смысл.

Предлагаю за выполнение этого задания 200 руб.

11 лет назад
kariev
Чингиз 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$7
1 день
Сергей быстро и качественно сделал работу в точности по ТЗ. Все возникающие вопросы решились очень быстро. Рекомендую как внимательного и аккуратного программиста.
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