Правки по сайту siamthai.ru

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главная страница
нужно сделать, чтобы блоки "статьи" и "отзывы" отображались только на главной странице
+ добавить в свобное место справа это видео http://www.youtube.com/watch?v=3cm1I__RvAI
и сделать, чтобы оно автоматически начинало проигрываться
нужно поменять основной фон на который выглядит подороже, например на такой, как здесь http://www.thai-way.ru/menu/ru/menu.html
сделать, чтобы при наведении мышкой на блоки-фотографии меню 1 (тайский массаж, виды массажа, ...) они подсвечивались
при переходе по ссылке в меню 1, например на страницу "тайский массаж" http://www.siamthai.ru/thaimassage.htm чтобы подсвечивалась картинка этого раздела, а не главная
страница http://www.siamthai.ru/newsguest.php (ссылка отзывы с главной страницы)
при переходе на эту страницу куда-то девается подменю (Галерея Подарочные сертификаты Акции и скидки On-line запись Отзывы), разъезжается тело (там где орнамент)
внизу где счетчики текст съехал по сравнению с другим страницами
тело страницы состоит из трех блоков - новости, отзывы и опрос. Нужно оставить только отзывы и сделать в стиле сообщений на айфоне, одно голубое, другое зеленое и так далее
новости нужно сделать в отдельную страницу и поместить ссылку "новости" в подменю. сделать красиво, по современному, с датами красивыми
опрос не нужен
это процентов 30 от того, что надо сделать по этому сайту
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