Правки по сайту siamthai.ru

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка93 просмотра
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http://www.siamthai.ru/

главная страница

нужно сделать, чтобы блоки "статьи" и "отзывы" отображались только на главной странице

+ добавить в свобное место справа это видео http://www.youtube.com/watch?v=3cm1I__RvAI

и сделать, чтобы оно автоматически начинало проигрываться

нужно поменять основной фон на который выглядит подороже, например на такой, как здесь http://www.thai-way.ru/menu/ru/menu.html

сделать, чтобы при наведении мышкой на блоки-фотографии меню 1 (тайский массаж, виды массажа, ...) они подсвечивались

при переходе по ссылке в меню 1, например на страницу "тайский массаж" http://www.siamthai.ru/thaimassage.htm чтобы подсвечивалась картинка этого раздела, а не главная

страница http://www.siamthai.ru/newsguest.php (ссылка отзывы с главной страницы)

при переходе на эту страницу куда-то девается подменю (Галерея Подарочные сертификаты Акции и скидки On-line запись Отзывы), разъезжается тело (там где орнамент)

внизу где счетчики текст съехал по сравнению с другим страницами

тело страницы состоит из трех блоков - новости, отзывы и опрос. Нужно оставить только отзывы и сделать в стиле сообщений на айфоне, одно голубое, другое зеленое и так далее

новости нужно сделать в отдельную страницу и поместить ссылку "новости" в подменю. сделать красиво, по современному, с датами красивыми

опрос не нужен

это процентов 30 от того, что надо сделать по этому сайту

11 лет назад
qtj
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
1 день
Человек сделал все четко и грамотно, но потом куда то пропал. Хотел дальше сотрудничать с ним. В любом случае, спасибо. Надеюсь, что с ним все нормально.
Спасибо!
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