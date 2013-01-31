Форма заказа на сайте

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка100 просмотров
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Нужна форма с функциональностью как на этом сайте: http://inforaspb.ru/uslugi/vypiski-iz-egryul/vypiski-iz-egryul-s-pechatyu-nalogovoj

Но с дизайном как на этом: http://www.egrul-spb.ru/

С возможностью самостоятельного добавления пунктов

У меня сайт установлен на wordpress

11 лет назад
chaizerv
Максим 
41 годАвстралия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Отлично сделал свою работу, все быстро четко и то что нужно было, даже больше. Буду еще обращаться.
Очень положительный заказчик, рад сотрудничеству.
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