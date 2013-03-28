Парсер каталога и товаров

Нужно спарсить каталог и товары с сайта grumant ru. Достаточно чтобы парсер работал в момент сдачи. Поддержка не требуется. Структуру БД предоставлю. Картинки потребуется сохранить в папочку

Кроме парсера(еще больше) мне нужны собственно данные