Парсер каталога и товаров

Итак, предполагается сайт по продаже спортивных прогнозов. Есть шаблон сайта можно сказать bethocm2.bget.ru/index.ht... От вас требуется: 1)перенести на движок 2)создать парсер,который показывает текстовый прогнозы. Пример: myscore.ru/hockey 3)сделать оплату через qiwi кошелек (чтобы доступ к контенту был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить каталог и товары с сайта grumant ru. Достаточно чтобы парсер работал в момент сдачи. Поддержка не требуется. Структуру БД предоставлю. Картинки потребуется сохранить в папочку
Кроме парсера(еще больше) мне нужны собственно данные
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