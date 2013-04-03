Программинг сайта строительной тематики

Итак, предполагается сайт по продаже спортивных прогнозов. Есть шаблон сайта можно сказать bethocm2.bget.ru/index.ht... От вас требуется: 1)перенести на движок 2)создать парсер,который показывает текстовый прогнозы. Пример: myscore.ru/hockey 3)сделать оплату через qiwi кошелек (чтобы доступ к контенту был ...
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