Программинг сайта строительной тематики

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка96 просмотров
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По ТЗ сверстать дизайн и запрограмить сайт по строй тематике.

11 лет назад
gallardo-brillia
Николай Мишин 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Simbi
35 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$600
14 дней
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