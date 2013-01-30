Создание клона сайта

Дело в том что после логина через соц сети, нельзя изменить профиль, так как незнаеш пароль, пароль соц сети не подходит. Нужно либо убрать проверку пароля при редактировании профиля,либо что ни будь придумать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Содрать дизайн с сайта vseinstrumenti.ru и натянуть его на CMS Opencart или PrestaShop
Нужно сделать копию расположения элементов(банеров, каталога товаров и тп), сохранить цветовую схему с минимальными изменениями. Доработка базовых функций ЦМС не требуется.
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