Создание клона сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Содрать дизайн с сайта vseinstrumenti.ru и натянуть его на CMS Opencart или PrestaShop

Нужно сделать копию расположения элементов(банеров, каталога товаров и тп), сохранить цветовую схему с минимальными изменениями. Доработка базовых функций ЦМС не требуется.

11 лет назад
sokolbla
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад