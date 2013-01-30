Исправить ошибку в модуле форума SMF 2.0.3 ulogin

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка71 просмотр
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Дело в том что после логина через соц сети, нельзя изменить профиль, так как незнаеш пароль, пароль соц сети не подходит. Нужно либо убрать проверку пароля при редактировании профиля,либо что ни будь придумать.

11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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