Сформировать запросы GET

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок118 просмотров
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Нужен специалист, который поможет сформировать запросы GET для веб сервиса.

Например, проверить совпадает ли пароль с юзернеймом, адрес юзера, список товара и др.

CMS OpenCart

11 лет назад
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
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