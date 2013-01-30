Требуется дописать функционал и выполнить структуру по требованиям что привожу ниже: Страница списка подскатегорий структура http://clip2net.com/s/2LTYn 2. вверху название подкатегории, ссылкой. 3. выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль. 4. ниже - описание ...
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Нужен специалист, который поможет сформировать запросы GET для веб сервиса.
Например, проверить совпадает ли пароль с юзернеймом, адрес юзера, список товара и др.
CMS OpenCart
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