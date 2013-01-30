Virtuemart 2

Добрый день! Есть исходники. Необходимо сверстать и запрограммить сайт аналогичный lingo24.com. При удачном сотрудничестве висит еще 2 интернет магазина. плачу вовремя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дописать функционал и выполнить структуру по требованиям что привожу ниже:
Страница списка подскатегорий
структура http://clip2net.com/s/2LTYn
2. вверху название подкатегории, ссылкой.
3. выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль.
4. ниже - описание подкатегории.
5. ниже - полоса уровня собраной закупки. ниже процент, сколько дней осталось, и кнопка "В закупку" - ведущая на страницу подкатегории.
6. справа в виде карусели, прокрутка товаров из этой подкатегории.
Страница подкатегории
структура http://clip2net.com/s/2LU1X
1. название подкатегории.
2. ниже - выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль.
3. ниже дата проведения с... по...
процент сколько собрано, и сколько дней осталось.
4. ниже описание.
5. ниже вывод списка товаров в этой подкатегории. пагинация над и под товарами.
P.S. список категорий должен остаться без изменений. http://clip2net.com/s/2LUBg
насколько знаю, настройки категорий возможны с разных шаблонов, поэтому проблем не должно возникнуть.
пример структуры и работы брался с сайта http://www.repka.com/
скрин http://clip2net.com/s/2OfrC
сейчас частично структура уже выполнена.
жду от вас ответ, под силу вам или нет. по цене и сроку.
Сбр или поэтапная посоплата.
оставляйте цену и срок.
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