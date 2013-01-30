Virtuemart 2

Требуется дописать функционал и выполнить структуру по требованиям что привожу ниже:

Страница списка подскатегорий

структура http://clip2net.com/s/2LTYn

2. вверху название подкатегории, ссылкой.

3. выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль.

4. ниже - описание подкатегории.

5. ниже - полоса уровня собраной закупки. ниже процент, сколько дней осталось, и кнопка "В закупку" - ведущая на страницу подкатегории.

6. справа в виде карусели, прокрутка товаров из этой подкатегории.

Страница подкатегории

структура http://clip2net.com/s/2LU1X

http://clip2net.com/s/2LU2s

1. название подкатегории.

2. ниже - выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль.

3. ниже дата проведения с... по...

процент сколько собрано, и сколько дней осталось.

4. ниже описание.

5. ниже вывод списка товаров в этой подкатегории. пагинация над и под товарами.

P.S. список категорий должен остаться без изменений. http://clip2net.com/s/2LUBg

насколько знаю, настройки категорий возможны с разных шаблонов, поэтому проблем не должно возникнуть.

пример структуры и работы брался с сайта http://www.repka.com/

скрин http://clip2net.com/s/2OfrC

сейчас частично структура уже выполнена.

жду от вас ответ, под силу вам или нет. по цене и сроку.

Сбр или поэтапная посоплата.

оставляйте цену и срок.