Доработка CMS Made Simple

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Нужно установить seo модуль на действующем сайте.

На каждой странице сайта нужно выставлять следующие значения:

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11 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад