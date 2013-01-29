Настроить самописный сайт и установить

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок137 просмотров
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Есть хороший самописный сайт-каталог.

Перестал работать фильтр по цене.

+ в корень сайта была установлена ещё одна админка, для новостей, но вдруг перестало работать, надо исправить.

+ немного поправить оптимизацию неправильно прописываются Keywords и Description ( дописать возможность в ручную прописывать ) </p><p>+ с тестового сервера перенести на рабочий + перенести базу объектов </p><p>+ надо будет текст вставить на главной стараници</p>

11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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