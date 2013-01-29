Настроить самописный сайт и установить

Требуется человек, который сможет написать расширение для браузеров Chrome, Firefox. Примерный функционал – каталогизатор ссылок на сторонние сайты и порезка рекламы на сайтах. От вас примеры расширений и примерная стоимость. Подробности понравившимся кандидатам!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть хороший самописный сайт-каталог.
Перестал работать фильтр по цене.
+ в корень сайта была установлена ещё одна админка, для новостей, но вдруг перестало работать, надо исправить.
+ немного поправить оптимизацию неправильно прописываются Keywords и Description ( дописать возможность в ручную прописывать ) </p><p>+ с тестового сервера перенести на рабочий + перенести базу объектов </p><p>+ надо будет текст вставить на главной стараници</p>
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