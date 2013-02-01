Почистить сервер от вирусов

Александр показал себя только с самых лучших сторон! Он быстро и профессионально почистил сервер от вирусов, с ним приятно общаться. Рекомендую всем у кого есть проблемы с сайтами или вирусами! Продолжаем общение. Думаю что у меня найдется еще пара задач для него. Спасибо за помощь!