Web-программист и просто хороший человек!

Опыт работы

07.2009 – 04.2010

Рекламно-производственное Агентство "Апельсин"

Должность: системный администратор, видеомонтажер

07.2010 – 10.2011

Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"

Должность: сервис-менеджер

10.2011 – 01.2013

Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"

Должность: сотрудник технической поддержки

01.2013 – 09.2014

Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"

Должность: программист отдела АСУ

10.2014 – 02.2015

ООО "Персонал"

Оператор контактного центра

02.2015 - н.в

UpTaxi

Специалист технической поддержки

02.2017 - н.в

UpTaxi

Web-программист

Предпочтения:

Парсеры

Проекты с нуля - связка Smarty и adodb, язык php, аккуратный код.

Знания и опыт

PHP, MySQL, HTML, CSS, DHTML/JavaScript, Jquery, CasperJS, C#

Диагностика неисправностей компьютеров, подбор и замена комплектующих.

Поддержка, консультирование и обучение пользователей.

Большой опыт по поиску и уничтожению вирусов, троянов, червей и пр.

Инсталляция, настройка и поддержка ЛВС под ОС Windows, Linux.

Установка, настройка и поддержка ОС Windows, Linux.

Небольшой опыт работы с Asterisk, подключение платежных систем, написание парсеров, написание собственных CMS

Опыт работы с офисным оборудованием.

Создание и обработка изображений: Photoshop

Создание и обработка видео: Sony Vegas

Опыт успешных деловых переговоров с инвесторами на суммы до 1 миллиона рублей.

Контакты в разных городах России, Украины, Казахстана, Латвии, Германии.

Персональная информация

Аналитический склад ума, терпеливый, легко обучаемый, ответственный, доброжелательный, целеустремленный, коммуникабельный, интерес к новым знаниям, инициативный, придирчивый к мелочам.

Нет ничего невозможного.