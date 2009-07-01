arengin

Александр Ренжин arengin

 
31 годРоссия/Шадринск
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web-программист и просто хороший человек!

Опыт работы

07.2009 – 04.2010

Рекламно-производственное Агентство "Апельсин"

Должность: системный администратор, видеомонтажер

07.2010 – 10.2011

Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"

Должность: сервис-менеджер

10.2011 – 01.2013

Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"

Должность: сотрудник технической поддержки

01.2013 – 09.2014

Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"

Должность: программист отдела АСУ

10.2014 – 02.2015

ООО "Персонал"

Оператор контактного центра

02.2015 - н.в

UpTaxi

Специалист технической поддержки

02.2017 - н.в

UpTaxi

Web-программист

Предпочтения:

Парсеры

Проекты с нуля - связка Smarty и adodb, язык php, аккуратный код.

Знания и опыт

PHP, MySQL, HTML, CSS, DHTML/JavaScript, Jquery, CasperJS, C#

Диагностика неисправностей компьютеров, подбор и замена комплектующих.

Поддержка, консультирование и обучение пользователей.

Большой опыт по поиску и уничтожению вирусов, троянов, червей и пр.

Инсталляция, настройка и поддержка ЛВС под ОС Windows, Linux.

Установка, настройка и поддержка ОС Windows, Linux.

Небольшой опыт работы с Asterisk, подключение платежных систем, написание парсеров, написание собственных CMS

Опыт работы с офисным оборудованием.

Создание и обработка изображений: Photoshop

Создание и обработка видео: Sony Vegas

Опыт успешных деловых переговоров с инвесторами на суммы до 1 миллиона рублей.

Контакты в разных городах России, Украины, Казахстана, Латвии, Германии.

Персональная информация

Аналитический склад ума, терпеливый, легко обучаемый, ответственный, доброжелательный, целеустремленный, коммуникабельный, интерес к новым знаниям, инициативный, придирчивый к мелочам.

Нет ничего невозможного.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryLinuxAsteriskPhotoshop
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Отзывы заказчиков
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Почистить сайт на Drupal от вирусов и обновить движок
Все выполнено качественно, проблема устранена.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Подправить поля регистрации на wordpress
Выполнено быстро и качественно. Спасибо.
Все отлично, заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
Lugen
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Лечение сайтов от вирусов
Александр оперативно и качественно выполнил работу. Всегда быстро отвечал на вопросы, был на связи. Рекомендую. Планирую обращаться в дальнейшем.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя по факту работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
k563aa
Марат 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Отремонтировать регистрацию пользователей на сайте на Wordpress
Очень приятно работать с профессионалом! Быстро откликнулся, проанализировал проблему, нашёл и оперативно устранил неисправность! Шесть звёзд из пяти) ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Спасибо огромное'!
Отличный заказчик. Все время работы по задаче был на связи, предоставил всю необходимую информацию для работы. По завершению - моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Olga_lok
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Доработать сайт на Smarty
Александр все сделал быстро и профессионально. Будем обращаться еще.
Отличный заказчик. Работали по предоплате, все ок. Задача поставлена четко, обсуждали по мере необходимости. В общем, рекомендую.
Ответный отзыв