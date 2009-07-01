Александр Ренжин arenginarengin
Опыт работы
07.2009 – 04.2010
Рекламно-производственное Агентство "Апельсин"
Должность: системный администратор, видеомонтажер
07.2010 – 10.2011
Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"
Должность: сервис-менеджер
10.2011 – 01.2013
Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"
Должность: сотрудник технической поддержки
01.2013 – 09.2014
Интернет-провайдер ООО "Курьер Плюс"
Должность: программист отдела АСУ
10.2014 – 02.2015
ООО "Персонал"
Оператор контактного центра
02.2015 - н.в
UpTaxi
Специалист технической поддержки
02.2017 - н.в
UpTaxi
Web-программист
Предпочтения:
Парсеры
Проекты с нуля - связка Smarty и adodb, язык php, аккуратный код.
Знания и опыт
PHP, MySQL, HTML, CSS, DHTML/JavaScript, Jquery, CasperJS, C#
Диагностика неисправностей компьютеров, подбор и замена комплектующих.
Поддержка, консультирование и обучение пользователей.
Большой опыт по поиску и уничтожению вирусов, троянов, червей и пр.
Инсталляция, настройка и поддержка ЛВС под ОС Windows, Linux.
Установка, настройка и поддержка ОС Windows, Linux.
Небольшой опыт работы с Asterisk, подключение платежных систем, написание парсеров, написание собственных CMS
Опыт работы с офисным оборудованием.
Создание и обработка изображений: Photoshop
Создание и обработка видео: Sony Vegas
Опыт успешных деловых переговоров с инвесторами на суммы до 1 миллиона рублей.
Контакты в разных городах России, Украины, Казахстана, Латвии, Германии.
Персональная информация
Аналитический склад ума, терпеливый, легко обучаемый, ответственный, доброжелательный, целеустремленный, коммуникабельный, интерес к новым знаниям, инициативный, придирчивый к мелочам.
Нет ничего невозможного.
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