Верстка контента + помочь исправить косяки верстки

HTML-версткаЗавершен17 заявок202 просмотра
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Нужно помочь разобраться с проблемами в верстке и отверстать контент типовых страниц

Цена договорная.

10 лет назад
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hudiakov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель! Чистая и аккуратная верстка, хорошо знаком с jquery, разбирается в проблемах на лету. Буду обращаться и далее при необходимости. Рекомендую данного исполнителя!
Отличный заказчик. Четкое тех. задание, быстрое решение возникших вопросов. Оплата в полном размере + премия :). В общем сотрудничеством доволен.
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