Требуется верстка главной и внутренней

Мне нужно подправить сайт на Wordpresse http://i-med-u.de такимобразом, чтобы он отображался корректно в Ipad (apple). Посмтортеь как он сейчас отображается можно перейдя по ссылке http://www.ipadpeek.com/ и набрав в эмуляторе i-med-u.de