Глобальная переделка шаблона сайта WordPress

Есть Макет, исходник потерян давно. С него надо сделать верстку в html+css и натянуть на opencart(по возможности). Могу и сам. Макет пришл по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо глобально переделать существующий шаблон сайта WordPress.
Есть все необходимые ресурсы: картинки, баннер.
Есть картинки того, как должно всё выглядеть, так же, почти полное описание и все размеры в текстовом файле.
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