Продвинутый фонтенд-элемент (продвинутый уровень)

Для онлайн-сервиса нужен инструмент "таймлайн", который задает время работы задачи (аналогичная штука есть в Яндекс.Директ, в настройках времени показа рекламной кампании). Подробнее см. прикреп. файл. (квадратики меняют цвет и символ внутри каждого меняется с "-" на "+" при клике мышкой на квадратике или при зажатой леовой клавише и ведению мышкой по квадратикам).

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