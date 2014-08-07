Сверстать главную страницу

Купил решение в маркет плейс По поводу формирования меню на сайте... Функционал нравится а дизайн меню не в стилистике сайта Необходимо сделать верстку нового меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть нарисованый .PSD нужно сверстать в html-страницу.
Как обычно валидно, кроссбраузерно.
Макет закину Вам в почту, там не сложнее чем обычно.
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