Сверстать главную страницу

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка126 просмотров
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Доброго времени суток!

Есть нарисованый .PSD нужно сверстать в html-страницу.

Как обычно валидно, кроссбраузерно.

Макет закину Вам в почту, там не сложнее чем обычно.

9 лет назад
promoconsult
Андрей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nirvanamix
Иван 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$50
1 день
Замечательный исполнитель, со связи не пропадал, выполнил работу на очень высоком уровне, сроков не нарушил. Рекомендую как отличного специалиста.
Приятный заказчик, хорошее тз, и своевременная оплата, спасибо вам ))
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