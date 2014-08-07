Сверстать главную страницу

Приветствую все чаще требуется адаптивная верстка и в то же вермя кроссбраузерная, поэтому ищется верстальщик для выполнения таких заказов. Первое задание по проще: в карусель добавить слайд нарисованный в PSD. HTML страницы могу прислать (он сделать на ...