Проста верстка проекта

HTML-версткаЗавершен21 заявка331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Респонсивная верстка 6-ти страниц, вид для мобильных устройств будет предоставлен.

Требования:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО pixel perfect

- кроссбраузерность (поддержка Ie8+)

- HTML5, CSS3, jQuery

- ОТВЕТСТВЕННОЕ отношение и любовь к своей работе, внимание к деталям

10 лет назад
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
slasher71
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$120
3 дня
Илья вновь показал себя с лучшей стороны. Качественная профессиональная работа, все точно в срок. Мелкие правки были внесены мгновенно. Семантика и чистота кода соблюдены. Очень нравится работать.
Всегда здорово работать с приятным в общении и порядочным заказчиком. Второй проект - и вновь только положительные эмоции!
  • Похожие заказы

  • Переверстать меню на сайте bitrix

    $50

    Купил решение в маркет плейс По поводу формирования меню на сайте... Функционал нравится а дизайн меню не в стилистике сайта Необходимо сделать верстку нового меню

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно немного подправить шаблон

    Нужно немного подправить шаблон, а то слетел теперь некрасиво http://fermer-sp.ru/ оплата только по факту без предоплат жду конкретных предложений и цен

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать под wp

    $42

    Сверстать главную и внутреннюю, psd и данные от сайта вышлю на мыло исполнителю

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка слайда и контактной формы (2 поля) в LB

    Приветствую все чаще требуется адаптивная верстка и в то же вермя кроссбраузерная, поэтому ищется верстальщик для выполнения таких заказов. Первое задание по проще: в карусель добавить слайд нарисованный в PSD. HTML страницы могу прислать (он сделать на ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна адаптивная верстка дизайна

    Срочно нужна адаптивная верстка дизайна интернет-магазина Оставляйте заявки, пишите в личку - в понедельник определяем исполнителя. В заявке указывайте примеры работ. Подробности и макеты дизайна вышлю выбранным кандидатам для дальнейшего обсуждения и оценки Добавил 4 страницы, посмотрите, пишите ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить верстку сайта

    Требуется выполнить несколько задач: 1)Встроить слайдер с сайта www.holtrenfrew.com/ вместо обычного слайдера. 2)Изменить шапку(стала другая), изменить оформление самой страницу(PSD отправлю) 3)Встроить галерею www.script-tutorials.com/... 4)Сменить шрифты в сайте Более подробно всё расскажу ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • На постоянную основу требуется верстальщик

    Добрый день! В нашу команду требуется верстальщик. Отличное знание: HTML, CSS, Навыки работы с js и явоскриптом Проекты разные от простых до сложных. Так же разные объемы, от 1 страницы и выше. Опыт работы и наличие портфолио — ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разместить картинку PNG поверх слайдера

    Всем привет. Требуется поместить буквально 1 картинку PNG формата поверх слайдера. Сайт имеет адаптивный шаблон + адаптивный слайдер, движок самопис. Очень надеюсь, что кто-нибудь поможет с этим заданием. Картинки приложил. Жду ваших ответов, всем спасибо!

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка страниц

    Интересует хороший и не дорогой верстальщик, умеющий качественно верстать страницы. Требования: Опыт Наличие завершенных проектов в портфолио Знание Html 5,4 CSS 3 Jqwery JS Ajax Сейчас есть проект, который нужно сдать сегодня Ситуация такова, не успеваю доделать все страницы, готов часть работы разделить. Скину главную, от ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка по PSD

    (минутная работа но $$$) Есть сайт на MODx http://steel2.nemche.bget.ru/ Сделали редизайн главной в двух блоках существующего дизайна Нужно внести изменения. Внимание! Верстка адаптивная к мобильным устройствам, планшетам и т.д. свойства адаптивности должны сохраниться в новом варианте. Так как работа срочная, времени ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад