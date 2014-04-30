Разместить картинку PNG поверх слайдера

Добрый день. Есть задание по верстке Срок - надо приступить сразу. Оцените и скажите к когда сможете сделать задание лп сайт ironsamurais . com/ что нужно ? 1. https://monosnap.com/image/F0GRie2vZRKb0SHblZUKdfHikJDEj6/ 2. при отправке контактов отправить человека на стр спасибо. обычно это делается 2 ...