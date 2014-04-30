Разместить картинку PNG поверх слайдера

HTML-версткаЗавершен10 заявок204 просмотра
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Всем привет.

Требуется поместить буквально 1 картинку PNG формата поверх слайдера.

Сайт имеет адаптивный шаблон + адаптивный слайдер, движок самопис.

Очень надеюсь, что кто-нибудь поможет с этим заданием.

Картинки приложил.

Жду ваших ответов, всем спасибо!

10 лет назад
Garik187
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Александр сделал все быстро и качественно. Учел все мои пожелания. Буду обращаться в будущем. Спасибо!
Игорь отличный заказчик! Четко поставленное задание и оплата мгновенная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, однозначно рекомендую!
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Перепутал исполнителей и не тому человку оставил отзыв. Извиняюсь!!!
Все отлично.
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