Js правки: поправить карусель, модальное окно...

Фиксированная вёрстка. js-скрипты: таймер, всплывающие окна. Могу предоставить вёрстку с уже готовыми блоками отзывов, форм обратной связи. От вас: цены, сроки, условия сотрудничества (предоплата и пр.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести некоторые js правки в страницу:
- поправить карусель (листает пункты так, что иногда последний пункт видимой области помещается не весь)
- сделать чтобы модальные окна закрывались при клике за их пределами
- поставить видео (по аналогии с другим видео на этой же странице которое уже работает)
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо поправить верстку на странице - hobbystar.ru/catalogue.php?id=480 Криво отображается в firefox. Доступ к сайту, к сожалению не могу предоставить. Можете скорректировать в firebag и скинуть. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проекте.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо разработать страницу админ панели для управления аккаунтом. Прошу ответить на предложение только тех, кто может гарантировать высокое качество и предоставит примеры примеры своих работ в подтверждение. В этом проекте нет стадии прототипирования, и Вам придется ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно вставить на сайт несколько простых скриптов, готовые решения приветствуются, всего их будет 3-5 + их нужно подогнать под сверстанный дизайн. нужно сделать к завтра, к вечеру! Только JSЗавершен10 лет назад
Нужно вставить картинки соцсетей в футер сайта. Картинки находите сами, цвет и размер согласуем. При наведении должны менять цвет.HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно нужен мега верстальщик с супер знаниями Wordpress. Требуется сверстать макет с логическим меню (в макете 2 уровня меню, "1ур база знаний, 2 ур меню появляется если в категории есть подкатегории") Более наглядно 1) Главная страница - ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
- Закрыт10 лет назад
- HTML-верстка33 заявкиЗакрыт10 лет назад
- Завершен10 лет назад
Есть несколько макетов. Их нужно на завтра о обеда сверстать. Оплата: показали на своем хостинге - получили оплату. Выбираю в исполнители обязательно!Закрыт10 лет назад