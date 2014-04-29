Js правки: поправить карусель, модальное окно...

HTML-версткаЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Нужно внести некоторые js правки в страницу:

- поправить карусель (листает пункты так, что иногда последний пункт видимой области помещается не весь)

- сделать чтобы модальные окна закрывались при клике за их пределами

- поставить видео (по аналогии с другим видео на этой же странице которое уже работает)

10 лет назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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