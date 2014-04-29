Разработка UI/UX админ-панели

На сайт установлен шаблон - http://niceface.us/agro/men.html?mode=grid Нужен верстальщик, который сделает правки, чтобы шаблон (стиль) был максимально похож на тот, который в прикрепленном документе. PSD есть Работа в основном в css. Движок - magento Пути к html/php файлам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать страницу админ панели для управления аккаунтом. Прошу ответить на предложение только тех, кто может гарантировать высокое качество и предоставит примеры примеры своих работ в подтверждение.
В этом проекте нет стадии прототипирования, и Вам придется разработать интерфейс с использованием HTML, CSS, Zepto и Photoshop.
Полная спецификация находится по ссылке (на английском): https://dl.dropboxusercontent.com/u/31042356/adminpanel.zip
Архив содержит:
1. images/ - Графика для использования в разработке
2. proto.0/ - Оригинальный шаблон (задает стиль и элементы)
3. proto.1/ - UI/UX прототип (как пример концепции)
4. task.md - Полная UI/UX спецификация и требования
Нужно сделать только страницу "Other / Account view", описанную в спецификации.
Обязательно высокое качество исполнения. Ваша работа должна соответствовать следующим требованиям:
1. Используйте концепцию шаблона "It's brain" с themeforest (во вложении).
2. Нужно создать HTML/CSS "с нуля", 80% графики уже готово
3. Написать чистый HTML/CSS откомментированный код
4. Испольовать только легковесные плагины не более 10 Kb
5. Использовать Zepto в качестве базовой библиотеки и только совместимые плагины
6. Использовать "полнословное" именование CSS-классов (например, 'page-user-profile')
7. Использовать 4 пробела в TAB и кодировку UTF-8
8. Результирующая страница должна содердать все основные элементы, включая меню, тулбар, лого, хедер и футер. См. proto.1/
9. Результирующая страница должна быть адаптивной и работать на всех мобильных устройствах и десктоп-браузерах (W3C + IE9+)
Данный проект - тест для кандидата, который получит от 20 до 30 подобных страниц.
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