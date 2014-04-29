Разработка UI/UX админ-панели

$250
HTML-версткаЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Необходимо разработать страницу админ панели для управления аккаунтом. Прошу ответить на предложение только тех, кто может гарантировать высокое качество и предоставит примеры примеры своих работ в подтверждение.

В этом проекте нет стадии прототипирования, и Вам придется разработать интерфейс с использованием HTML, CSS, Zepto и Photoshop.

Полная спецификация находится по ссылке (на английском): https://dl.dropboxusercontent.com/u/31042356/adminpanel.zip

Архив содержит:

1. images/ - Графика для использования в разработке

2. proto.0/ - Оригинальный шаблон (задает стиль и элементы)

3. proto.1/ - UI/UX прототип (как пример концепции)

4. task.md - Полная UI/UX спецификация и требования

Нужно сделать только страницу "Other / Account view", описанную в спецификации.

Обязательно высокое качество исполнения. Ваша работа должна соответствовать следующим требованиям:

1. Используйте концепцию шаблона "It's brain" с themeforest (во вложении).

2. Нужно создать HTML/CSS "с нуля", 80% графики уже готово

3. Написать чистый HTML/CSS откомментированный код

4. Испольовать только легковесные плагины не более 10 Kb

5. Использовать Zepto в качестве базовой библиотеки и только совместимые плагины

6. Использовать "полнословное" именование CSS-классов (например, 'page-user-profile')

7. Использовать 4 пробела в TAB и кодировку UTF-8

8. Результирующая страница должна содердать все основные элементы, включая меню, тулбар, лого, хедер и футер. См. proto.1/

9. Результирующая страница должна быть адаптивной и работать на всех мобильных устройствах и десктоп-браузерах (W3C + IE9+)

Данный проект - тест для кандидата, который получит от 20 до 30 подобных страниц.

10 лет назад
sergeymorkovkin
Морковкин 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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