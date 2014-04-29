Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт30 заявок295 просмотров
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Добрый день,

В конце мая 2014 нужно сверстать сайт, объем 21 страница, пример страниц вложен, остальные - аналогичные, меняться будет только контентный блок- от панели навигации до блока "наши клиенты".

На входе от нас:

• 21 страница в PSD

• Описание

На выходе нужно:

• 21 сверстанная страница (html)

• 1 файл style.css

• 1 файл JS

Если готовы взяться – интересует стоимость и примерные сроки работ.

Требования:

1. Специалист с опытом - присылайте ссылки на портфолио.

2. Оперативная доступность в skype с 9 до 18-00 по московскому времени.

Спасибо!

С уважением,

Александр

Верстка сайта
10 лет назад
avologodski
Александр 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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