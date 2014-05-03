Сделать кросс-браузерность страницы

HTML-версткаЗавершен11 заявок162 просмотра
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Требуется сделать кросс-браузерность страницы.

10 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую к сотрудничеству! Все сделано быстро, качественно, без лишних вопросов. Также были даны полезные рекомендации. Спасибо!
Одно удовольствие работать с такими людьми: приятное общение, четкое задания, своевременная оплата. Спасибо за бонус! Буду рад продолжить сотрудничество.
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