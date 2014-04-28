Переделать сайт на bootstrap

требуется внести изменения в шапку сайта, поменять время работы и добавить округ обслуживания. Какая стоимость?
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Исходный сайт = tradeshop.ru
Он был сверстан без учета респонсив верстки.
Требуется переделать фронтенд (можно с нуля), чтобы сайт открывался и работал как на десктопах, так и на мобильных устройствах. Некоторые плюшки типа перетаскивания корзины можно убрать.
Галерея, слайдер должны работать без косяков в стилях.
PSD-исходника нет.
На выходе у нас должен быть responsive layout (HTML+CSS+bootstrap.js), который будет интегрирован на новый движок сайта. Старый код будет полностью удален.
Важная особенность:
- на странице карточки товара ( http://tradeshop.ru/site/view/11241 ) есть плагин http://www.starplugins.com/cloudzoom
Стили плагина (см. исходник) не были интегрированы в точности (рамка, подсказка и т.д.) Это тоже надо пофиксить.
Бюджет проекта = $150
Срок реализации = 2 дня.
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