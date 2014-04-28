Переделать сайт на bootstrap

$150
HTML-версткаЗакрыт2 заявки293 просмотра
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Исходный сайт = tradeshop.ru

Он был сверстан без учета респонсив верстки.

Требуется переделать фронтенд (можно с нуля), чтобы сайт открывался и работал как на десктопах, так и на мобильных устройствах. Некоторые плюшки типа перетаскивания корзины можно убрать.

Галерея, слайдер должны работать без косяков в стилях.

PSD-исходника нет.

На выходе у нас должен быть responsive layout (HTML+CSS+bootstrap.js), который будет интегрирован на новый движок сайта. Старый код будет полностью удален.

Важная особенность:

- на странице карточки товара ( http://tradeshop.ru/site/view/11241 ) есть плагин http://www.starplugins.com/cloudzoom

Стили плагина (см. исходник) не были интегрированы в точности (рамка, подсказка и т.д.) Это тоже надо пофиксить.

Бюджет проекта = $150

Срок реализации = 2 дня.

Bootstrap
10 лет назад
sbushinskii
Федоров 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
diponfilov
Понфилов 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)
10 лет назад
$120
2 дня
Дмитрий увы не оправдал ожиданий. Самую важную часть работы - настройку плагина он вопреки договоренности не сделал, судя по всему из-за низкой компетентности в данном вопросе. Получив аванс и нахамив моему заказчику, исполнитель скрылся из контактов, не передав никаких файлов. Кроме того, он многократно ссылался на якобы мои косяки, хотя на деле в разработке чистового фронтэнда я никак не участвовал. Рекомендую его для выполнения банальных задач, не требующих большой ответственности и профессионализма.
ВНИМАНИЕ! Данный заказчик является МОШЕННИКОМ! Использует тактику: ЗА АВАНС - ПОЛУЧИТЬ ГОТОВУЮ РАБОТУ. Схема ОБМАНА: После предоставления готового варианта для утверждения, данный заказчик просто перекидывает на общение якобы с клиентом, который в свою очередь тянет время и выдвигает новые, не описанные в ТЗ задачи, при этом не учитывает проделанной работы и утверждает что самая главная часть работы не выполнена и оплачивать отказывается, но требует возвращение аванса либо предоставление исходников. После обращения к сергею по поводу объяснений тот просто исчез и в диалоге не участвовал, хотя это его основная задача — он разместил заказ, значит должен его курировать. В результате — потерянное время и нервы, которые не покрываются авансом. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Советую дважды подумать при принятии решении о сотрудничестве — обманувший однажды, обманет снова! PS - в своем ответном отзыве ссылается якобы на то что самая главная часть работы не выполнена (настройка плагина cloudzoom), если это так почему проект обозначен как "Переделать сайт на bootstrap" а не "настройка плагина cloudzoom"? Скорее всего потому, что можно долго морочить голову тем что якобы он не правильно настроен, хотя повторяю - ВСЕ БЫЛО СДЕЛАННО и предоставлено сергею для конструктивной критики, но от нее он отказался, отсюда ВЫВОД: Полностью оплачивать работу не входит в его планы.
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