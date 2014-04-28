ВНИМАНИЕ! Данный заказчик является МОШЕННИКОМ! Использует тактику: ЗА АВАНС - ПОЛУЧИТЬ ГОТОВУЮ РАБОТУ. Схема ОБМАНА: После предоставления готового варианта для утверждения, данный заказчик просто перекидывает на общение якобы с клиентом, который в свою очередь тянет время и выдвигает новые, не описанные в ТЗ задачи, при этом не учитывает проделанной работы и утверждает что самая главная часть работы не выполнена и оплачивать отказывается, но требует возвращение аванса либо предоставление исходников. После обращения к сергею по поводу объяснений тот просто исчез и в диалоге не участвовал, хотя это его основная задача — он разместил заказ, значит должен его курировать. В результате — потерянное время и нервы, которые не покрываются авансом. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Советую дважды подумать при принятии решении о сотрудничестве — обманувший однажды, обманет снова! PS - в своем ответном отзыве ссылается якобы на то что самая главная часть работы не выполнена (настройка плагина cloudzoom), если это так почему проект обозначен как "Переделать сайт на bootstrap" а не "настройка плагина cloudzoom"? Скорее всего потому, что можно долго морочить голову тем что якобы он не правильно настроен, хотя повторяю - ВСЕ БЫЛО СДЕЛАННО и предоставлено сергею для конструктивной критики, но от нее он отказался, отсюда ВЫВОД: Полностью оплачивать работу не входит в его планы.