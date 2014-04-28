Сделать кросбраузерную верстку и поставить на сайт

Нужно сделать кросбраузерную верстку главной и всех внутренних страниц сайта, а также натянуть новый дизайн на cms opencart.

Возможно нужно будет делать мелкие изменения в psd во время работы.

Дизайн прикреплен.

p.s. это не мегапроект с мегабюджетом.