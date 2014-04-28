Компания ищет верстальщика

Рассмотрю варианты, кто может сверстать одностраничный лендинг. Плюс будет если навесить Лендинг на простую быструю CMS. Макет в приложении. Рассмотрю исполнителей с портфолио и скайпом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здрпвствуйте. на постоянную удаленную работу требуется верстальщик.250р/час
1. Знание семантической верстки и грамотное применение каждого тега.
2. Знание кроссбраузерной верстки. (IE9+ и т.д.)
3. Исключительно блочная верстка. Таблицы только по прямому назначению.
4. Знание css спрайтов и умелое их использование.
5. Опыт создания резиновой, адаптивной и респонсив верстки.
6. Опыт работы с twitter bootstrap
7. + будет знание оптимизации верстки.
8. + будет знание особенностей верстки для email рассылок.
9. + будет знание микроразметки
10. JS и библиотека Jquery (+ будет знание native JS)
11. Будет хорошим плюсом понимание верстки веб-интерфейсов (именно не сайтов, а клиентских приложений)
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