Верстка лендинга

I. Верстка интернет магазина www.novosibtyre.ru 1. Исправить ошибки на сайте. (исчезают картинки на сайте, не работает пару преложений) 2. Переделать сайт по возможности что то похожее на http://rezina.net/ (оплата оговаривается отдельно) Либо вариант такой! написать новый сайт и ...
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Рассмотрю варианты, кто может сверстать одностраничный лендинг. Плюс будет если навесить Лендинг на простую быструю CMS. Макет в приложении. Рассмотрю исполнителей с портфолио и скайпом.
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