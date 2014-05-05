Верстка лендинга

$100
HTML-версткаЗавершен20 заявок258 просмотров
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Рассмотрю варианты, кто может сверстать одностраничный лендинг. Плюс будет если навесить Лендинг на простую быструю CMS. Макет в приложении. Рассмотрю исполнителей с портфолио и скайпом.

10 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад
$40
3 дня
Отличный разработчик. Быстро и качественно.
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую.
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