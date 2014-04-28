Верстка и дальнейшее администрирование

I.

Верстка интернет магазина www.novosibtyre.ru

1. Исправить ошибки на сайте. (исчезают картинки на сайте, не работает пару преложений)

2. Переделать сайт по возможности что то похожее на http://rezina.net/ (оплата оговаривается отдельно)

Либо вариант такой! написать новый сайт и поставить его на этот адрес. но с функциями моего сайта!

Сайт находиться в продвижение SEO на нем написаны тексты и, что то переделано что нелезья трогать(оговорим отдельно)!

3. Дальнейшее администрирование сайта. внесение изменений,(текст баннер, и так далее) 5000 рублей в месяц.

Нужен ответственный человек. сдерживающий свои сроки и постоянно находящейся на связи! Еще лучше если он будет с Новосибирска. Но регион и страна не так важны. все остальное оговорим при работе! Человек который до этого взялся взял предоплату и изчез. Так что извините. Оплата будет оговариваться отдельно.