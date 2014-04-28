Верстка и дальнейшее администрирование

Здравствуйте, есть сайт на модексе, нужно внести в него изменения из ТЗ, которое во вложении, макеты тоже там. Писать только после прочтения ТЗ - http://yadi.sk/d/stcT157MNSGuT Макеты jpg - http://yadi.sk/d/gIDsPzDqLr6Cv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
I.
Верстка интернет магазина www.novosibtyre.ru
1. Исправить ошибки на сайте. (исчезают картинки на сайте, не работает пару преложений)
2. Переделать сайт по возможности что то похожее на http://rezina.net/ (оплата оговаривается отдельно)
Либо вариант такой! написать новый сайт и поставить его на этот адрес. но с функциями моего сайта!
Сайт находиться в продвижение SEO на нем написаны тексты и, что то переделано что нелезья трогать(оговорим отдельно)!
3. Дальнейшее администрирование сайта. внесение изменений,(текст баннер, и так далее) 5000 рублей в месяц.
Нужен ответственный человек. сдерживающий свои сроки и постоянно находящейся на связи! Еще лучше если он будет с Новосибирска. Но регион и страна не так важны. все остальное оговорим при работе! Человек который до этого взялся взял предоплату и изчез. Так что извините. Оплата будет оговариваться отдельно.
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