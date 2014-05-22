Доработка сайта на Modx

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки175 просмотров
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Здравствуйте, есть сайт на модексе, нужно внести в него изменения из ТЗ, которое во вложении, макеты тоже там.

Писать только после прочтения ТЗ - http://yadi.sk/d/stcT157MNSGuT

Макеты jpg - http://yadi.sk/d/gIDsPzDqLr6Cv

MODX
10 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sastra
Сергей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
14 дней
Понравилось сотрудничать по нескольким причинам: полностью вникает в суть задачи, уточняет все спорные вопросы, чтобы получился наиболее качественный результат. Очень ответственно подошел к работе. Надеюсь, что в будущем еще будут проекты для совместного сотрудничества
Рекомендую!
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