Доработка сайта на Modx

Для работы операторов используем шаблоны разговоров. По своей структуре он и напоминает дерево. Оператор задает вопрос. Клиент отвечает. Оператор выбирает один из стандартных ответов в шаблоне и соответственно продолжает разговор. Хочу использовать для этого XML (его древовидная ...
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Здравствуйте, есть сайт на модексе, нужно внести в него изменения из ТЗ, которое во вложении, макеты тоже там.
Писать только после прочтения ТЗ - http://yadi.sk/d/stcT157MNSGuT
Макеты jpg - http://yadi.sk/d/gIDsPzDqLr6Cv
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