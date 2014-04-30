Внесение мелких правок на туристическом сайте

Есть одностраничный сайт (ссылка во вложении). На iPhone 4 и 5 и IPad 2 и 3 едет блок «Наши преимущества» (скрин во вложении).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 туристических сайта (они родственные, похожи и принадлежат одному клиенту). Есть список небольших работ (см. вложение; во вложении также 3 доп. файла, что с ними делать см. "NTA мелкие доработки"). Доступы вышлем выбранному исполнителю.
Просьба сразу проставлять стоимость и сроки работ. Проект срочный.
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