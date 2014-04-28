Увеличить кроссбраузерность на i-устройствах

Необходимо сверстать лэндинг. В наличии подробный psd макет с всплывающими окнами и всеми необходимыми материалами. Требования: 1. Возможность менять количество лет на рынке (не через cms, просто в коде) 2. При нажатии на кнопки в "как бы меню" ...