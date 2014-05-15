Верстка лэндинга (подробный psd макет)

HTML-версткаЗавершен18 заявок224 просмотра
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Необходимо сверстать лэндинг.

В наличии подробный psd макет с всплывающими окнами и всеми необходимыми материалами.

Требования:

1. Возможность менять количество лет на рынке (не через cms, просто в коде)

2. При нажатии на кнопки в "как бы меню" (полоса под основной фотографией), должно открываться всплывающее окно (поп-ап) с подробной информации товара (все есть в макете).

3. Тоже самое проделать и с кнопками "подробнее" под товарами.

4. При нажатии на "Контакты" пользователь должен оказаться в конце лэндинга в разделе "Как нас найти"

5. В всплывающем окне расположены фотографии и текст. Одна крупная фотография и несколько мелких. При нажатии на маленькую фотографию, она становится крупной.

6. Логотип "Наш партнер" сделать ссылкой на основной сайт.

7. Форма заявки. Необходимо знать с какой именно формы пришла заявка. В заявке, которая приходит на почту, помимо стандартных заполненных полей, должно быть указано "Стоимость", "Презентация" или "Обратный звонок"

8. Сертификаты/дипломы должны открываться в большом размере при нажатии на каждый из них.

9. Адаптивный первый экран для разных размеров, кроссбраузерность (ie 8+), валидный код.

Сроки и стоимость предлагайте.

10 лет назад
Setimka
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
slavik1985
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Вячеславу за работу. Переживал при выборе Вячеслава из-за последнего негативного отзыва, но зря я волновался) Жаль, что у Вячеслава оказался слабый компьютер и макет в 90мб не хотел открываться, в связи с этим пришлось дизайнеру делить макет на части. Но работа выполнена хорошо и большое спасибо за то, что показал, где и как менять то, что меня интересовало.
нормально поработали, все сделали как и задумывали, желаю удачи и прибыли с проекта)
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