Сверстать дизайн

HTML-версткаЗакрыт29 заявок273 просмотра
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Здравствуйте Господа!

Нужна качественная верстка HTML

Все страницы дизайна вложены ниже.

Жду ваших предложений.

10 лет назад
Nemessis
Денис 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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