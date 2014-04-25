Отцентрировать приезжающие надписи (JS) + MODx

Здравствуйте,есть верстка http://cfmoto.free-hostcms.com/ уже на движке. Необходимо главную картинку ужать по высоте до такого размера (в приложении) где синяя полоса. И поставить вот такой слайдер: http://clip2net.com/s/7hL5pa что бы и автоматом листался и вручную. Необходимо сразу изменения на сервере ...