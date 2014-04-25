HTML5 / CSS3 Вёрстка

По шаблонам .psd и ТЗ на анимацию необходимо сверстать макет приложения из ~7-8 экранов, адаптивный для различных разрешений и устройств (социальные сети - web, touch мобильные устройства).

Необходимо отличное знание transform, transition и других фишек CSS3, их особенностей работы в разных браузерах. Приветствуется знание как управлять всем этим из JavaScript.

Просьба скидывать ссылки на работы, где активно используется анимации и эффекты CSS3.

Веб-студиям просьба не беспокоить.

Спасибо!