HTML5 / CSS3 Вёрстка

Добрый день! Ищу специалиста по HTML верстке. Знание HTML, CSS, JS приветствуется. От Вас порядочность и приемлемые цены. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По шаблонам .psd и ТЗ на анимацию необходимо сверстать макет приложения из ~7-8 экранов, адаптивный для различных разрешений и устройств (социальные сети - web, touch мобильные устройства).
Необходимо отличное знание transform, transition и других фишек CSS3, их особенностей работы в разных браузерах. Приветствуется знание как управлять всем этим из JavaScript.
Просьба скидывать ссылки на работы, где активно используется анимации и эффекты CSS3.
Веб-студиям просьба не беспокоить.
Спасибо!
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