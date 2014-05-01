Ищу исполнителя. есть сайт wedding-buro.ru. Вордпресс. Почти все вылизали и сделали. Нужна мобильная версия сайта. Сколько денег? И как это будет все работать? Хотя это не самый главный вопрос, самый главный - будет ли синхронизация с основным ...
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Нужно сверстать макет в HTML.
Средней сложности.
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