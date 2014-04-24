Верстальщик + wordpress

Ищем толкового верстальщика на 2–10 проектов в месяц.

Требования:

- на входе psd + доступы, на выходе грамотная верстка слоями и/или сверстать на ВП.

- наполнить сайт, обычно 5–10 страниц. Тексты, фото и так по мелочи (таблички, видео)

- быть в рабочее время на связи в скайпе часто или очень часто) Не пропадать, без предупреждения, больше чем на сутки в будни, конечно же, если есть задача.

- подбор и установка модулей, плагинов (заявка, ajax фотогалерея …)

- доработки по ВП, то есть быть с ВП на "ты козел")

- часто нужны простые доработки по готовой верстке. Заменить лого, подправить css и т.д.

- по срокам я сильно не тревожу, вы их назначаете сами, но если взяли обязательство — то надо сделать в указанное вами же время

оплата:

1500р за верстку

3000р за верстку на ВП

+ доплата за нестандартные доработки и/или сложность макета и/или верстку разных страниц (главная, внутряк, может быть еще разделы и товар в ИМ)

+ оплата за отдельные доработки уже готовых проектов — по разумной договоренности. ТЗ всегда есть.

оплата рублями или $ по курсу на вебманьки.