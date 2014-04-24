Верстка сайта

здравствуйте

на сайте http://safe77.ru/s/ нужно внести ряд корректировать

>- При разрешении 1024 верстка страниц товара неправильно отображается

пример, http://www.safe77.ru/s/product_info.php?products_id=3124

>- Нижняя часть шапки увеличена по высоте (Наш адрес-Город Доставки-Поиск) - надо сделать как на макете

см. макет во вложение

>>- Строка поиска – добавить крестик для удаления набранного текста

пример реализации как в яндексе

> блоке фильтров красные треугольнички находятся не там где надо по сравнению с макетом

см. макет во вложение

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