Верстка сайта

Сайт сделан на WordPress. Нужно сделать мелочи, поправить верстку. и возможно доп доработки сделать. В основном работа с CSS. Например при наведении убрать черный рамки сделать их серыми. Также сделать фон везде белым и нормальную подсветку ссылок при ...
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здравствуйте
на сайте http://safe77.ru/s/ нужно внести ряд корректировать
>- При разрешении 1024 верстка страниц товара неправильно отображается
пример, http://www.safe77.ru/s/product_info.php?products_id=3124
>- Нижняя часть шапки увеличена по высоте (Наш адрес-Город Доставки-Поиск) - надо сделать как на макете
см. макет во вложение
>>- Строка поиска – добавить крестик для удаления набранного текста
пример реализации как в яндексе
> блоке фильтров красные треугольнички находятся не там где надо по сравнению с макетом
см. макет во вложение
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
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