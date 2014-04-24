Верстка сайта

Здравствуйте! Помогите мне,пожалуйста. Задача такая: надо в исходном коде блога http://www.news-bzinews.ru , который располагается на сервисе blogger, найти где находятся данные о стилях css и удалить их или закомментировать,лучше закомментировать. Это надо для ...